Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся денежные средства в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разработан в целях противодействия незаконным организациям и проведению лотерей и азартных игр в Интернете путем ограничения переводов денежных средств в пользу их организаторов.

Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов, которые используются для перевода денег за участие в незаконных азартных играх в онлайн-казино или незаконных лотереях. Предполагается, что решение о такой блокировке будет принимать Федеральная налоговая служба (ФНС). Сейчас аналогичная мера предусмотрена лишь для самих сайтов незаконных казино и лотерей.

Документ также запрещает кредитным организациям, платежным агентам, операторам связи, в том числе почтовой, заключать договоры с лицами, которые включены в перечни нелегальных организаторов казино и лотерей либо осуществляют в их пользу переводы. А уже заключенные договоры должны быть расторгнуты в течение 60 дней со дня размещения на сайте ФНС такого перечня. При этом ФНС должна будет информировать ЦБ о выявленных случаях осуществления банками переводов в пользу лиц, включенных в перечень.

Также ФНС будет вести и размещать на своем официальном сайте перечни иностранных поставщиков платежных услуг, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр или лотерей, а иностранные банки, осуществляющие переводы таким лицам, будут включаться в отдельный перечень.

Закон должен будет вступить в силу через десять дней после его официального опубликования.