Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО). Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Министерство юстиции РФ таким образом включено в перечень государственных органов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Ранее такая информация при проведении проверок запрашивалась непосредственно у НКО, при этом те могли не полностью или вовсе не представить запрашиваемые данные.

Минюст будет не вправе раскрывать информацию, полученную от кредитных организаций, третьим лицам. Кроме того, закон не затрагивает религиозные организации.