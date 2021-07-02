Госзаказчики должны будут в течение десяти дней после подписания документа о приемке оплачивать поставленные товары или выполненные работы. Постановление об этом в пятницу утвердило правительство.

«Это одна из мер, которые принимаются для повышения равномерности расходования средств федерального бюджета и снижения рисков его неисполнения. Ранее, в апреле, аналогичная норма была принята для госконтрактов, заключаемых в 2021 году», — говорится в сообщении Кабмина.

По общему правилу срок оплаты по госконтракту сокращается с 30 до десяти дней. Однако есть исключения в зависимости от того, с кем госзаказчик заключил контракт, а также в какие сроки поставлен товар, выполнена работа или услуга.

Так, если исполнителем по госконтракту является предприятие малого бизнеса или социально ориентированная некоммерческая организация, на оплату дается максимум семь дней с момента подписания документа о приемке.

Если срок исполнения госконтракта приходится на период с 1 по 20 декабря финансового года включительно, оплата должна быть произведена не позднее чем за один рабочий день до окончания года либо в следующем году — в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Если срок исполнения госконтракта приходится на период с 21 по 31 декабря включительно — в очередном году в пределах лимитов бюджетных средств на этот год.

Новации не применяются, например, когда речь идет о поставках товаров, работ или услуг для оказания неотложной медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, ликвидации чрезвычайной ситуации, нужд обороны, безопасности государства.

Новое постановление также устанавливает требования к предельному сроку распределения бюджетных средств на закупку товаров, работ и услуг. Главные распорядители должны доводить их до своих подведомственных организаций в течение десяти рабочих дней. Ранее на это отводилось 20 дней.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

