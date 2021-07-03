Основатель и основной владелец Alibaba Group Джек Ма вместе с другим крупным акционером компании Джо Цаем взяли несколько кредитов на личные цели под залог принадлежащих им акций, сообщает Financial Times . Издание охарактеризовало подобную практику как рискованную и отметило, что миллиардеры фактически пошли ва-банк.

В конце 2020 года совокупная доля Ма и Цая в Alibaba Group составляла 5,8%. Какая ее часть была заложена при получении кредитов, пока не уточняется. Однако подчеркивается, что займы были необходимы бизнесменам для покупки личной недвижимости, частных самолетов и оплаты сделок с другими компаниями.

В качестве кредиторов выступали крупнейшие западные банки, среди которых UBS, Credit Suisse и Goldman Sachs. При этом Ма и Цай не обязаны были раскрывать данные о собственных заимствованиях под залог акций, поскольку Alibaba Group зарегистрирована в Китае, хоть и торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Издание указывает, что большинство американских компаний ограничивает возможности своих топ-менеджеров кредитоваться под залог акций, поскольку невыполнение обязательств может привести к тому, что кредитор продаст бумаги. Это в свою очередь негативно скажется на их котировках.