Совсем скоро в WhatsApp можно будет выбирать качество отправляемых видеороликов. Это позволит скинуть кому-то видео в высшем качестве, что может быть полезно. Об этом сообщается на сайте Wabetainfo.com .

Сейчас WhatsApp автоматически сжимает видео во время отправки. Можно, конечно, отправить видеофайл как документ, тогда получится сохранить оригинальное качество.

Однако скоро все станет удобнее. В бета-версии WhatsApp 2.21.14.6 для Android появилась новая опция. Пользователь может выбрать три варианта при отправке видео: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных». Пока не уточняется, когда именно новая функция станет доступна всем пользователям WhatsApp.