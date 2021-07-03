Минэкономразвития планирует создать возможности гражданам воспользоваться беспилотным такси в рамках эксперимента уже в этом году, сообщает пресс-служба ведомства.

«Президент России Владимир Путин подписал закон «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», разработанный Минэкономразвития. Закон позволит уже в 2021 году запустить ЭПР для апробации инноваций в реальной жизни, которые не имеют возможности развиваться из-за регуляторных ограничений», — говорится в сообщении.

Речь идет о пяти ЭПР для их дальнейшего внедрения на рынок инноваций, благодаря которым россияне смогут получать более качественные и современные сервисы. В частности, планируется тестировать цифровые проекты по следующим направлениям: искусственный интеллект; грузовые перевозки с использованием большегрузных дронов; оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий; аналитика «больших» медицинских и экономических данных.

Как отметил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, «благодаря принятому закону планируется обеспечить возможности для граждан воспользоваться беспилотным такси в рамках экспериментального правового режима уже в этом году». Начать тестировать инновацию предварительно планируют в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Татарстане. «Мы будем внимательно следить за ходом проведения экспериментов. Этот механизм востребован бизнесом, компании давно ждали этого решения. В случае успешного тестирования проектов откроются широкие возможности для развития и коммерциализации современных технологий», — подчеркнул Федулов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

