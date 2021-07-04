Глобальную налоговую систему в ближайшее время ждут радикальные изменения, которые затронут все виды бизнеса и фактически приведут к исчезновению низконалоговых юрисдикций, рассказал РИА Новости руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.

«Это действительно историческое событие. Главным образом, потому что согласован частичный пересмотр фундаментального устройства международной налоговой системы», – пояснил Айрапетян.

Речь идет о двух существенных изменениях глобальной налоговой системы. Первое состоит в том, что транснациональные корпорации начнут платить налог с части своей прибыли не в странах регистрации своих компаний, а в странах, где находятся потребители товаров и услуг. «Примечательно то, что изначально в ОЭСР речь шла преимущественно о цифровых компаниях, но из опубликованного ОЭСР заявления складывается впечатление, что эта реформа затронет все виды бизнеса, кроме добычи ископаемых и оказания финансовых услуг», — отметил эксперт.

Вторая важная новость заключается в том, что в мире де-факто установится минимальная ставка налога на прибыль, вероятнее всего, на уровне 15%. На практике это будет реализовано через ряд правил, которые зафиксируются как в международных налоговых соглашениях, так и в локальном законодательстве тех стран, которые примут решение присоединиться к этой инициативе.

«Главная новелла здесь в том, что если какая-то страна не обеспечит у себя минимальный уровень налогообложения прибыли, то «дообложить» такую прибыль налогом смогут страны, из которых капитал пришел в низконалоговую юрисдикцию», – добавил Айрапетян. Таким образом, регистрация бизнеса в так называемой низконалоговой юрисдикции с целью налоговой оптимизации потеряет смысл.

Многие страны, включая Россию, самостоятельно разрабатывают и уже вводят у себя аналогичные налоговые нормы, но выработка общих стандартов имеет особое значение. «Все эти реформы разрабатывались с целью их синхронной и согласованной реализации странами. Это важно, потому что речь идет об элементах международной налоговой системы, и существенные отличия между подходами разных стран могут привести к двойному налогообложению, росту административных издержек бизнеса и, как следствие, к нарушению потоков товаров и услуг», — объяснил эксперт.