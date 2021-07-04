SberCIB заключил кредитный договор на финансирование девелоперской компании Level Group для строительства ЖК «Level Мичуринский» на сумму более 47 млрд рублей. Средства предоставлены на срок 69 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В рамках сделки мы предоставляем средства на финансирование предпроектных и проектных работ, а также гарантию исполнения финансовых обязательств на сумму более 4 миллиардов рублей», — уточнил заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

ЖК бизнес-класса «Level Мичуринский» будет построен в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа Москвы — на улице Озерной, вл. 7. На территории площадью 7,85 га планируется возвести 11 жилых корпусов с подземным паркингом. Суммарная площадь жилого комплекса составит 250 тыс. кв. метров, в том числе жилая часть — 235 тыс. кв. метров (3 762 квартиры). Проект «Level Мичуринский» будет реализован в три очереди к 2026 году.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

