Минцифры России объявило о старте приема заявок на участие в проекте «Цифровые профессии», в рамках которого можно получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства. В 2021 году цифровые компетенции освоят не менее 25 тыс. россиян. Принять участие в проекте «Цифровые профессии» могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже среднепрофессионального. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно жителям всех регионов России, сообщает пресс-служба ведомства.



Для участия в проекте слушателям необходимо до конца года подать заявку и оплатить 50% стоимости обучения, вторую половину внесет государство. Государство компенсирует 50% стоимости обучения по программам GeekBrains, корпоративного университета СберБанка, ИТМО, университета «Иннополис», Санкт-Петербургского политехнического университета, Финансового университета при правительстве РФ и еще более 20 образовательных организаций, которые в 2021 году уже прошли отбор у оператора проекта — Центра компетенций Университета 20.35.

До конца года список образовательных организаций будет пополняться. Регистрация граждан открыта на сайте проекта . После создания личного кабинета сервис рекомендаций подскажет, какие курсы больше подходят под запрос пользователя. Запись на обучение станет доступна зарегистрированным участникам после 15 июля в разделе «Каталог программ».

«При отборе программ мы сопоставили предложения образовательных организаций и реальные запросы бизнеса. Наша основная задача — подготовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда и смогут применить полученные знания в своей работе», — сообщила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Студенты научатся программировать, а также получат знания по 24 перспективным направлениям, среди которых: искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разработка мобильных приложений и компьютерных игр. Курсы адаптированы под граждан с различным уровнем подготовки, что позволяет всем желающим выбрать подходящую программу. Обучение предполагает глубокое изучение материала: продолжительность программ начинается от 250 академических часов, из которых не менее 144 часов посвящены программированию. За это время студенты смогут освоить необходимые материалы новой ИТ-профессии.

«Для участников проекта уже в июле стартует серия вебинаров с участием представителей СберБанка, Mail.Ru Group, «Яндекса» и других компаний цифровой экономики. Еще на этапе выбора направления обучения мы хотим помочь людям определиться с персональной траекторией развития: показать, какие компетенции востребованы у работодателя, чему стоит учиться, где найти стажировку и работу после обучения», – рассказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский.

Каталог образовательных программ будет регулярно пополняться новыми курсами.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

