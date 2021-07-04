Распространение COVID-19 создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, однако стало катализатором цифровизации и других изменений, которые назревали в промышленности многие годы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, которая проходит в рамках его рабочей поездки в Уральский федеральный округ.

«Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, принесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю», — констатировал он.

Однако вместе с тем, продолжил Мишустин, пандемия «придала ускорение процессам цифровизации». «Если хотите, стала своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности», — пояснил глава Кабмина.

Смена технологического уклада происходит теперь буквально на наших глазах, отметил премьер. Он обратил внимание на то, что некоторые отрасли российской экономики, в том числе розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор, смогли воспользоваться открывшимися возможностями. «И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке, — добавил Мишустин. — Они уже перешли на следующий этап».

Председатель российского правительства указал на то, что процессы цифровой трансформации стремительно набирают обороты в мире: разрабатываются программно-аппаратные комплексы для перевода промышленности в цифру, осваиваются роботизаторы производства, развивается электротранспорт. «Это глобальная мировая тенденция. Такое технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик», — заключил Мишустин.