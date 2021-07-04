Россия продолжает развивать инвестиционно-технологическое партнерство с другими странами, ее экономика остается открытой для зарубежных партнеров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, которая проходит в рамках его рабочей поездки в Уральский федеральный округ.

«В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну — конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества», — сказал премьер.

Он добавил, что российская экономика «остается открытой для европейских коллег». «И мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства», — заметил Мишустин.

Как пояснил премьер, ряд таких инструментов уже разработан. Так, создан механизм СПИК 2.0, который «предполагает внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий», добавил глава Кабмина. Перечень, в который уже входит более 600 технологий, постоянно расширяется. «По всем таким направлениям совместно с иностранными партнерами мы будем развивать наши компетенции», — заверил Мишустин.