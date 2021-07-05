Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро через час после начала валютных торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:04 мск доллар стоил 73,3125 рубля, что на 7,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,8825 рубля (минус 5,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов — 73,2275—73,345 рубля за доллар и 86,81—86,945 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

