Несмотря на развитие инструментов безопасности, число утечек конфиденциальной информации компаний и частных лиц не снижается, пишут «Известия» . Опрос компаниями «КРОК» и EveryTag финансового, промышленного, ретейл- и IТ-сегментов показал, что 35% утечек приходится на фотографирование и скриншоты экрана, 13% сотрудников делают физические копии документов, 30% сливов совершаются в текстовом формате через мессенджеры, e-mail и соцсети. Большинство (76%) организаций знают об утечках и пытаются расследовать их, у 21% компаний нет возможности найти инсайдеров, а 17% даже не отслеживают подобные инциденты, показал опрос.

В настоящий момент инсайдерские сливы являются самой распространенной причиной утечки корпоративных данных, сообщили в компании разработчика DeviceLock DLP. По вине недобросовестных сотрудников происходит около 70% всех утечек. Далее идут хакерские атаки (около 15%) и небрежность при хранении и уничтожении данных — от выброшенных на свалку архивов до открытых серверов баз данных (около 15%). Большая часть утечек не раскрывается, в случае с инсайдерами расследованию чаще всего препятствуют сами компании, пытающиеся скрыть и объем утечки, и плачевное состояние информационной безопасности, пояснила генеральный директор разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко.

Выросло число утечек корпоративных данных в виде фотографий Проблему фотографирования могут решить установка умной системы наблюдения и запрет на использование смартфонов на рабочем месте, считают эксперты.

Нередко сведения утекают из-за рассеянности работников, считает эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. В целом чем выше цифровая грамотность сотрудника, тем чаще он рапортует о подозрительных операциях и ошибках, отметила представитель направления для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Елена Молчанова. Организации часто открывают поставщикам и партнерам доступ к внутренней информации, чтобы те могли выполнять обязательства по контракту, но, конечно, это может привести к утечке.

Другая серьезная проблема — слив персональных данных. По словам специалистов, часто на такую «подработку» соглашаются бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. Паспортные данные обычного человека стоят в районе 2—3 тыс. рублей, сообщил Вакулин. За сведения о вышестоящих лицах ценник может возрастать до 100 тыс. или 200 тыс. рублей, за данные о журналисте, возможно, возьмут 50 тыс. рублей. В компании разработчика DeviceLock DLP назвали схожие цифры. Если говорить об услугах «пробива», то на начало этого года стоимость выписки по счету составляла от 10 тыс. до 15 тыс. рублей за месяц в зависимости от банка, стоимость детализации звонков и СМС — от 2 тыс. до 15 тыс. рублей за месяц, обращения к базам госведомств стоили от 1 тыс. до 2 тыс. рублей за запрос, рассказала Ярмоленко.