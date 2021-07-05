В правительстве обсуждается так называемая донастройка налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022—2024 годах — более 100 млрд рублей должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, около 90 млрд рублей сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, еще примерно 100 млрд рублей обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов, остальные деньги (около 100 млрд рублей) принесут донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры, рассказал «Ведомостям» высокопоставленный федеральный чиновник, информацию подтвердили два близких к правительству источника, знакомых с ходом обсуждения на заседании бюджетной комиссии 1 июля.

По словам источников, концепция была представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, которая может подпасть под повышение налогов, окончательное решение на заседании комиссии принято не было; не факт, что дело дойдет до реального повышения налогов, по крайней мере по всем четырем направлениям, также вряд ли оно будет односторонним — с высокой долей вероятности будут предусмотрены определенные преференции за вклад в экономику в том или ином виде.

Представитель Минэкономразвития сообщил, что на заседании бюджетной комиссии обсуждались вопросы обеспечения сбалансированности бюджета; в ведомстве не разделяют фронтального сокращения госрасходов без предварительного анализа и не видят необходимости в ужесточении бюджетной политики, на фоне восстановления экономики макроэкономические показатели будут улучшены, что послужит базой для повышения оценки доходов бюджета. По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, многие из фискальных инициатив уже обсуждались, но в комплексе это выглядит как «фронтальное повышение налогов» — если до кого-то не добрались в 2021 году, доберутся в 2022-м.

По мнению экспертов, маловероятно, что существующий режим НДД для нефтяной отрасли будут ужесточать, скорее речь идет о расширении его периметра и переводе на этот вид налога тех месторождений, которые раньше получали льготы по НДПИ, сам по себе режим налога на дополнительный доход — более верный механизм для добычи энергоресурсов, и постепенное расширение его периметра правильно; нефтяная отрасль функционирует в постоянно ухудшающихся фискальных условиях, что в средне- и долгосрочном периоде может привести к негативным последствиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об обсуждениях в правительстве донастройки налоговой системы, перенаправив этот вопрос в Кабмин, пишет ТАСС . «Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там», — сообщил представитель Кремля.

