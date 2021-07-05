📰 Спрос на льготную ипотеку вырос перед обновлением программы, пишет «Коммерсант» . Так, со 2 июля банки начали принимать заявки на льготную ипотеку в новом формате. Размер кредита сократился и стал единым для всех регионов — 3 млн рублей, а предельная ставка поднялась до 7% годовых. Многие заемщики спохватились буквально в последние дни старой программы, чтобы успеть оформить ипотеку на прежних условиях. В результате у ряда игроков расход лимита превысил 100%. На кредиты по новым условиям будут выделены дополнительные лимиты, но банки пока не спешат их разбирать. В целом, полагают эксперты, программа помогает скорее строительной отрасли, чем гражданам.

📰 Треть сотрудников в малом бизнесе заметили изменения в своей зарплате, пишет РБК . Это следует из опроса, проведенного разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан». Изменения произошли у 33,7% респондентов: из них у 56,2% она выросла, у 43,8%, напротив, снизилась. При этом о повышении заработной платы за последние полгода руководство просили 30,1% линейных сотрудников. У руководителей компаний в малом и среднем бизнесе зарплата также менялась, об этом рассказали 47,9% опрошенных. У 68,1% из них доход вырос, а у 31,9% — сократился.

📰 Рубль может оказаться под давлением из-за того, что Россия отстает от многих стран по темпам вакцинации от коронавируса, пишет Forbes , ссылаясь на Bloomberg. Отстающие по этому показателю страны ужесточают ограничения, которые повредят экономической активности, указывает банк. Данные об экономиках отражают возникшие из-за вакцинации различия между странами, подчеркивает Bloomberg. Индексы деловой активности России и ЮАР, а также стран Азии с относительно низкими темпами вакцинации, в июне снизились.

📰 Самоизоляция, дистант, возвращение к обычной жизни, снова ограничения из-за ковида для сотрудников оборачиваются проблемой — профессиональным выгоранием, пишет «Российская газета» . Ученые сделали открытие: на нелюбимой работе на выгорание уходят годы, на любимой все происходит быстро. Максимум, на что идут многие, — едут в отпуск. Но выгорание имеет свойство накапливаться, если ничего не менять. И тогда чувство удовлетворения от работы сменяется ощущением траты времени впустую и потерей смыслов.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

