📰 Спрос на льготную ипотеку вырос перед обновлением программы, пишет «Коммерсант». Так, со 2 июля банки начали принимать заявки на льготную ипотеку в новом формате. Размер кредита сократился и стал единым для всех регионов — 3 млн рублей, а предельная ставка поднялась до 7% годовых. Многие заемщики спохватились буквально в последние дни старой программы, чтобы успеть оформить ипотеку на прежних условиях. В результате у ряда игроков расход лимита превысил 100%. На кредиты по новым условиям будут выделены дополнительные лимиты, но банки пока не спешат их разбирать. В целом, полагают эксперты, программа помогает скорее строительной отрасли, чем гражданам.
📰 Треть сотрудников в малом бизнесе заметили изменения в своей зарплате, пишет РБК. Это следует из опроса, проведенного разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан». Изменения произошли у 33,7% респондентов: из них у 56,2% она выросла, у 43,8%, напротив, снизилась. При этом о повышении заработной платы за последние полгода руководство просили 30,1% линейных сотрудников. У руководителей компаний в малом и среднем бизнесе зарплата также менялась, об этом рассказали 47,9% опрошенных. У 68,1% из них доход вырос, а у 31,9% — сократился.
📰 Рубль может оказаться под давлением из-за того, что Россия отстает от многих стран по темпам вакцинации от коронавируса, пишет Forbes, ссылаясь на Bloomberg. Отстающие по этому показателю страны ужесточают ограничения, которые повредят экономической активности, указывает банк. Данные об экономиках отражают возникшие из-за вакцинации различия между странами, подчеркивает Bloomberg. Индексы деловой активности России и ЮАР, а также стран Азии с относительно низкими темпами вакцинации, в июне снизились.
📰 Самоизоляция, дистант, возвращение к обычной жизни, снова ограничения из-за ковида для сотрудников оборачиваются проблемой — профессиональным выгоранием, пишет «Российская газета». Ученые сделали открытие: на нелюбимой работе на выгорание уходят годы, на любимой все происходит быстро. Максимум, на что идут многие, — едут в отпуск. Но выгорание имеет свойство накапливаться, если ничего не менять. И тогда чувство удовлетворения от работы сменяется ощущением траты времени впустую и потерей смыслов.