Тайное снятие денег с чужой карты будут квалифицировать как уголовное преступление, за которое может грозить до шести лет лишения свободы, пишут «Известия» . Соответствующие поправки были внесены в постановление пленума «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Согласно нововведениям, тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» (пункт «г» ч. 3 ст.158 УК РФ).

Действия будут квалифицироваться по этому пункту ст. 158 Уголовного кодекса и в том случае, если человек похитит денежные средства с банковского счета (или электронные денежные средства), использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств, например персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли. По словам адвоката по уголовным делам Георгия Тер-Акопова, все эти деяния могут наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет, а также лишением свободы на срок до шести лет.

Россияне стали все чаще страховать банковские карты от мошенничества По словам экспертов, полисы имеют различное покрытие, поэтому клиентам следует внимательно изучать перечень страховых случаев и исключений перед заключением договора.

Такие уточнения пленума Верховного суда России — это борьба государства с многочисленными преступлениями, когда у людей незаконно снимают деньги с карт, подчеркнул адвокат Алексей Токарев. Если гражданина обманули, он сам дает доступ к карте, и все происходит вместе с ним, то это больше похоже на мошенничество, а если, например, у него выманили этот доступ, а потом похитили деньги, то это кража, потому что кража является именно тайным хищением, уточнил Токарев.