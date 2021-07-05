Тайное снятие денег с чужой карты будут квалифицировать как уголовное преступление, за которое может грозить до шести лет лишения свободы, пишут «Известия». Соответствующие поправки были внесены в постановление пленума «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Согласно нововведениям, тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку «с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» (пункт «г» ч. 3 ст.158 УК РФ).
Действия будут квалифицироваться по этому пункту ст. 158 Уголовного кодекса и в том случае, если человек похитит денежные средства с банковского счета (или электронные денежные средства), использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств, например персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли. По словам адвоката по уголовным делам Георгия Тер-Акопова, все эти деяния могут наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет, а также лишением свободы на срок до шести лет.
По словам экспертов, полисы имеют различное покрытие, поэтому клиентам следует внимательно изучать перечень страховых случаев и исключений перед заключением договора.
Такие уточнения пленума Верховного суда России — это борьба государства с многочисленными преступлениями, когда у людей незаконно снимают деньги с карт, подчеркнул адвокат Алексей Токарев. Если гражданина обманули, он сам дает доступ к карте, и все происходит вместе с ним, то это больше похоже на мошенничество, а если, например, у него выманили этот доступ, а потом похитили деньги, то это кража, потому что кража является именно тайным хищением, уточнил Токарев.