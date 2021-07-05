Иностранные инвесторы все меньше отдают предпочтение фондам, ориентированным исключительно на российский рынок акций. По данным BCS Global Markets (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), за неделю, закончившуюся 30 июня, зарубежные инвесторы вывели из таких фондов 50 млн долларов, пишет «Коммерсант» .

Непрерывный отток из российских фондов наблюдается третью неделю подряд, за это время фонды потеряли 121 млн долларов. Из тринадцати недель II квартала лишь в двух случаях был зафиксирован чистый приток, в целом же фонды лишились 200 млн долларов. Как отмечает главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов, сформировалась мировая тенденция к переходу на более глобальные фонды — денег в российских или региональных фондах становится все меньше, идет их укрупнение.

По словам эксперта, специфика российских фондов состоит в том, что «сантимент по российским акциям прошел все стадии от крайних опасений войны с Украиной в начале апреля до надежд в расчете на саммит». Но те, кто заходил под это событие, сейчас стали деньги выводить, хотя и неагрессивно. Партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов уточняет, что весь положительный эффект встречи Владимира Путина и Джо Байдена был отыгран вскоре после объявления о ней. Кроме того, добавляет управляющий директор инвестдепартамента UFG Wealth Management Алексей Потапов, сильный рубль и ужесточение политики ЦБ может «перетягивать» часть инвесторов, ориентированных на российские активы, в сторону рублевых облигаций в ущерб акциям. По данным EPFR, объем вложений в фонды облигаций составил 50 млн долларов против оттоков за две предшествующие недели.

Впрочем, показатели российского рынка в этом году способствовали и фиксации прибыли инвесторами. По мнению руководителя управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяны Симоновой, отчасти оттоки из узконаправленных фондов, ориентированных на российские акции, обусловлены тем, что рынок значительно вырос в первом полугодии и инвесторы склоняются к более диверсифицированным стратегиям. По данным Reuters, за полгода ведущие азиатские индексы выросли на 4—14%, европейские — на 10—18%, американские — на 14—16%. Российские индексы были в числе фаворитов, прибавив 17,5—20%.

Однако управляющие выделяют и ключевой аспект в поведении инвесторов — перспективы рынка США. Как поясняет управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович, поток хороших новостей не затихает: отчетность лучше ожиданий во II квартале от большинства крупных компаний, хорошие новости по рынку труда и внушительный пакет экономической помощи от администрации Джо Байдена. Все это дает инвесторам уверенность в продолжении роста. Для российского рынка позитивными факторами являются высокие цены на энергоносители и временная пауза в санкционном давлении.