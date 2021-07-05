Российские фондовые индексы в понедельник начали торги в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 865,42 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,19% и равнялся 1 659,72 пункта.

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В начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться продолжить повышение ввиду стабильности настроений на мировых площадках, а также высоких цен на нефть, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Рынки входят в новую неделю без соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче: его отсутствие может привести к ралли цен на «черное золото», но негативно сказаться на фондовых площадках в целом ввиду усиления инфляционных рисков. В остальном в ближайшие дни особый интерес для инвесторов представляют протоколы заседания ФРС и ЕЦБ. На американском рынке сформировались условия для начала нисходящей коррекции, триггером для которой может выступить ужесточение риторики ФРС. Российские активы пока продолжают ощущать поддержку цен на нефть», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

