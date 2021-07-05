Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам июня составил 37,53 млрд долларов, что на 40,7% больше, чем в мае (26,67 млрд), говорится в сообщении торговой площадки.

Среднедневной объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в июне увеличился на 27,9% по сравнению с маем и достиг 1,71 млрд долларов. Количество сделок в режиме основных торгов в отчетном месяце составило 33,59 млн.

Количество активных счетов инвесторов в июне увеличилось на 11,3% и составило 861,77 тыс. (774,02 тыс. в мае). Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с маем на 5,5%, составив 1,21 млн.



По состоянию на 30 июня на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 12,2 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 6,2% больше, чем месяцем ранее (11,49 млн в мае). Число уникальных клиентов выросло в сравнении с маем на 5,6%, до 8,3 млн.

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

Сделки в июне заключались с 1 554 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 32 еврооблигациями. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «еврооблигации» по итогам июня составил 3,9 млн долларов.

Из участников торгов по итогам марта в пятерку лидеров по объему торгов (в режиме основных торгов) вошли: Тинькофф Банк, ВТБ, Альфа-Банк, компания «БКС», ИК «Финам».



Екатерина САВЕЛЬЕВА

