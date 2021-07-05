С 2023 года проверять бухгалтерскую отчетность общественно значимых организаций на финансовом рынке смогут только аудиторские компании, которые включены в специальный реестр Банка России. Такой закон подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба регулятора.

К общественно значимым законом отнесены нефинансовые организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, кредитные организации, страховщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании.

Согласно новым правилам, чтобы работать на финансовом рынке, аудиторы должны состоять в профильной саморегулируемой организации, зарегистрироваться в реестре Федерального казначейства и подать заявку в Банк России.

«К своим будущим поднадзорным регулятор предъявляет повышенные требования к опыту работы, деловой репутации сотрудников и прозрачности деятельности компании. В штате такой организации до 1 января 2023 года должны трудиться не менее семи аудиторов, а с 1 января 2023 года — не менее 12. На момент подачи заявления компания обязана проработать на рынке не меньше трех лет и иметь опыт аудита общественно значимых организаций», — отмечает ЦБ.

Одна из важных новаций — введение информационного обмена между Банком России и аудиторами. Регулятор вправе будет запрашивать у аудиторов сведения о фактах завышения (занижения) стоимости активов и обязательств, несоблюдении обязательных нормативов либо требований финансовой устойчивости и платежеспособности, системе управления рисками и качестве внутреннего контроля проверяемых финансовых организаций. «Такое взаимодействие должно не только повысить эффективность аудита, но и способствовать улучшению банковского надзора, контроля и надзора в сфере финансовых рынков», — считают в Банке России.

Качество аудита отчетности Центробанка и подконтрольных ему организаций будет оценивать Национальный финансовый совет.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

