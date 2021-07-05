Агентство по страхованию вкладов 29 июня направило в Арбитражный суд города Москвы заявление о привлечении контролировавших СК «Диамант» лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 133,9 млн рублей. Информация об этом опубликована 5 июля на сайте агентства.



«Заявление подано в отношении Хаджиевой М. И., Скворцова С. А., Левченко С. В., ООО «Юмакс Капитал», Серкиной О. А., Костюшко К. Н., Косякова Д. А., Кичко С. В., Середкиной Ю. В.», — уточняет агентство.

Напомним, что в СК «Диамант» с 29 июня 2018 года была назначена временная администрация в связи с несоблюдением страховщиком требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности, а в июле того же года из-за неустранения компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства у нее были отозваны страховые лицензии. Решением Арбитражного суда города Москвы СК «Диамант» признана банкротом, в отношении нее было открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.



«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что в страховой организации совершались действия по отчуждению имущества без равноценного встречного исполнения, в том числе в пользу взаимосвязанных со страховой организацией лиц. Кроме того, контролировавшие страховую организацию лица безосновательно перечисляли денежные средства в пользу третьих лиц», — говорится в сообщении АСВ.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 44 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 53, 53.1 Гражданского кодекса РФ являются основанием для привлечения вышеуказанных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

