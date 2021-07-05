Минфин с 7 июля по 5 августа 2021 года направит на покупку валюты 296 млрд рублей, по 13,5 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении ведомства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет плюс 296 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 июля 2021 года по 5 августа 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 13,5 млрд рублей», — отмечается на сайте ведомства.



Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июле 2021 года в размере плюс 242 млрд рублей. Как поясняет Минфин, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2021 года выросло на 54,1 млрд рублей.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

