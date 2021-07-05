Банк «Русский Стандарт» выпустил обновленную версию мобильного приложения RSB Mobile, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь в RSB Mobile пользователи смогут в пару кликов дооформить одобренную заявку на кредит, которая была заполнена в офисе, на сайте или по телефону.

«Оформлять кредитную карту в приложении стало еще удобнее в компактной заявке с акцентом на лимите, подсказками по дополнительным услугам, доступом ко всем условиям и возможностью выбрать цифровую или пластиковую карту», — говорится в релизе.

В новой версии список всех счетов стал загружаться быстрее благодаря проведенной оптимизации авторизации.

Также отдельное внимание разработчики уделили совершенствованию чата приложения: теперь в нем собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы. Кроме того, общаясь с сотрудником банка, стало легко ответить на конкретное сообщение — просто проведя по нему влево, добавляют в банке.

Обновленное приложение RSB Mobile уже доступно для скачивания в App Store и в ближайшее время будет доступно в Google Play.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

