России нужно вернуться к советской системе ценообразования, заявила депутат Госдумы VII созыва, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она отметила, что необходимо изучить торговые надбавки производителей и ретейлеров.



«Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям», — сказала Ганзя.

По ее словам, при попытке регулировать цены бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо ищет более перспективные рынки сбыта за границей. «К регулированию цен, когда в советское время цены не росли, а снижались — вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример», — добавила Ганзя.

Кроме того, парламентарий назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости и заявила, что российским предпринимателям «нужно научиться самим сдерживать свои собственные аппетиты».

В декабре 2020 года правительство разработало комплекс мер по сдерживанию цен на продукты. В частности, были подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Также в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур. Помимо этого, предусмотрены экономические инструменты регулирования — льготные кредиты, возмещение части затрат и другие.