ЦБ установил официальные курсы валют с 6 июля.

Курс доллара снизился на 26,35 копейки, составив 73,354 рубля (73,6175 рубля на 5 июля). Курс евро понизился на 4,76 копейки, до 87,0272 рубля (87,0748 рубля на 5 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 14:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,35 рубля (плюс 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:13 мск стоил 87,12 рубля (плюс 18 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,23 до 73,43 рубля за доллар и от 86,81 до 87,14 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА