Сотрудники полиции совместно со специалистами компании Group-IB пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на хищении денег со счетов россиян дистанционным способом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники на популярных интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции. В дальнейшем, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства», — сказала она.

По словам Волк, по данным фактам возбуждены семь уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), которые в настоящее время соединены в одно производство. Задержаны девять подозреваемых. Четверо фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Волк отметила, что задержанные могут быть причастны к совершению более 30 аналогичных преступлений на территории Московского региона.