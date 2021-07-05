Федеральная антимонопольная служба подготовила и направила на согласование в ведомства законопроект о повышении порога антимонопольного контроля для МСБ с 400 млн до 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Законопроект направлен на согласование в органы федеральной власти.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации и правительства России ФАС разработала изменения в законодательство, согласно которым компания не может быть признана доминирующим хозяйствующим субъектом, если ее годовая выручка не превышает 800 млн рублей», — говорится в сообщении. Также документ устанавливает, что в случае, если сумма сделки слияния-поглощения не превышает 800 млн рублей, то такая сделка не будет требовать согласования с антимонопольным ведомством.

Отмечается, что поправки, повышающие порог действия антимонопольного законодательства, предполагается внести в «Закон о защите конкуренции» и «Закон о торговле». «Изменение пороговых значений для компаний с 400 млн до 800 млн рублей приведет к сокращению бюрократических издержек для предприятий малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать развитию конкуренции. При этом все механизмы, повышающие эффективность имеющихся инструментов ФАС по борьбе с картелями, будут сохранены», — указывают в антимонопольном органе.