Банк «Санкт-Петербург» в рамках акции к отпускному сезону предлагает бесплатно оформить карту Mastercard World Travel. Обслуживание карты будет бесплатным весь срок ее действия, сообщает пресс-служба кредитной организации.

За покупки по карте Mastercard World Travel начисляются мили — 1,5% за все обычные покупки и до 8% за покупки на специальном travel-портале банка «Санкт-Петербург». Накопленными милями по курсу одна миля равна одному рублю можно компенсировать до 100% стоимости оплаченных картой туров, отелей, круизов, авиа и ж/д-билетов, а также аренды автомобиля за границей. По карте Travel можно снимать наличные за границей без комиссии, совершать покупки по специальному выгодному курсу, получить бесплатную страховку выезжающих за рубеж.

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Чтобы воспользоваться данным предложением, достаточно оформить заявку на специальной странице сайта банка, а также получить карту до 30 сентября 2021 года.

К участию в акции допускаются физические лица, граждане РФ, достигшие совершеннолетия, не имеющие на 1 июля 2021 года действующих платежных карт банка (за исключением карт «Детская», «Мир Социальная», Visa Virtual, корпоративных карт Visa Business / Mastercard Business / Visa Platinum Business).

Екатерина САВЕЛЬЕВА