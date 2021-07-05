Московская биржа в течение нескольких лет откажется от аренды офиса на столичной Воздвиженке, расположенного в нескольких сотнях метров от Кремля. Об этом РБК рассказал глава Мосбиржи Юрий Денисов.

«Мы через несколько лет уйдем из офиса на Воздвиженке и переместимся в два других существующих офиса — в Кисловском переулке и на Спартаковской улице», — сообщил он.

Сейчас Мосбиржа занимает находящиеся недалеко друг от друга офисы на Воздвиженке и в Большом Кисловском переулке в центре столицы, а входящий в группу биржи Национальный Расчетный Депозитарий располагается на Спартаковской улице (район метро «Бауманская»).

Решение об отказе от одного из офисов глава биржи объяснил тем, что в период пандемии произошел «быстрый переход людей на удаленный формат работы». «Биржа перестроила процессы с точки зрения удаленного доступа и его безопасности, электронного документооборота и хранения документов. Мы пришли к выводу, что около 40% сотрудникам можно дать возможность работать удаленно на ротационной основе», — отметил Денисов. «В офисе на Воздвиженке работали около 300 человек, что составляет примерно 15% от общей численности в 2 тысячи человек в трех компаниях группы (биржа, НРД и Национальный Клиринговый Центр)», — пояснил он.

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

По словам Денисова, биржа сэкономит на переезде из офиса, «но какие-то средства придется вложить в создание нового гибкого офиса в Кисловском переулке». Расходы Мосбиржи на аренду и содержание основных средств в I квартале 2021 года составили 96,7 млн рублей, следует из ее отчетности по МСФО. Торговая площадка также отнесла к прочим обязательствам обязательства по аренде в размере 959 млн рублей.

«Экономия на аренде составит несколько сотен миллионов рублей в год», — уточнили РБК в пресс-службе Мосбиржи. Там добавили, что биржа не планирует сокращения: «Мы скорее расширяемся в связи с ростом бизнеса и открытием новых бизнес-направлений».



Мосбиржа — не единственное финансовое учреждение, планирующее оставить часть сотрудников на «удаленке» после пандемии. В частности, глава СберБанка Герман Греф отмечал, что на «удаленке» предполагается оставить около 30% сотрудников. В 2018 году «Сбер» сообщал, что создает новую штаб-квартиру в районе Москва-Сити и планирует завершить переезд на новые площади к концу 2021 года.