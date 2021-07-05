Основные фондовые торги в России завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,44% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 882,59 пункта. Индекс РТС повысился на 0,29% — до отметки 1 664,55.

В лидерах роста оказались ГДР группы TCS (плюс 3,05%), обыкновенные акции ВТБ (плюс 2,85%), «ФосАгро» (плюс 1,9%), привилегированные акции «Транснефти» (плюс 1,49%), обыкновенные акции «Новатэка» (плюс 1,45%). Акции «Газпрома» подорожали на 1,13%, Московской биржи — на 0,81%, бумаги Mail.ru — на 0,46%, МТС — на 0,07%.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали обыкновенные акции «Северстали» (минус 1,25%), ММК (минус 1,17%), «АЛРОСы» (минус 1,04%), НЛМК (минус 0,98%), ГДР FixPrice Group (минус 0,83%). Бумаги «Полюса» упали в цене на 0,79%, «Норникеля» — на 0,57%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,44%, «Магнита» — на 0,39%, «Яндекса» — на 0,12%, СберБанка — на 0,07%.



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Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что «рублевый индикатор в очередной раз обновил исторический пик».

«Индексы сохраняют потенциал повышения как минимум в район 3 900 и 1 690 пунктов, реализовать который может помешать главным образом ухудшение настроений за рубежом», — прогнозирует эксперт.

Ася ШАЛИМОВА

