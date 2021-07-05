Рубль подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,48 рубля, что почти на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,17 рубля (плюс 23 копейки).



В ходе сессии было проведено 24,3 тыс. сделок с долларом на 1,4 млрд долларов и около 3,5 тыс. сделок с евро на 188 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,23—73,6 рубля за доллар и 86,81—87,3 рубля за евро.

«Ослабление рубля сопровождалось новостями об увеличении объема покупок валюты Минфином на ближайший месяц, однако непосредственно публикация новости не оказала никакого влияния на ход торгов», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Он напоминает, что с 7 июля по 5 августа ведомство увеличит объем дневных покупок до 13,5 млрд рублей в день, что станет максимальным дневным объемом с момента, когда Минфин возобновил покупку валюты во второй половине января 2021 года.

На валютных площадках развивающихся рынков единого настроения не наблюдалось, констатирует аналитик. Он обращает внимание на то, что общая активность на глобальных рынках была сдержанной ввиду закрытых торговых площадок в США.

«В целом для рубля фактором поддержки остаются цены на нефть. В частности, стоимость марки Brent сохраняет позиции выше 76 долларов за баррель, что является максимальным уровнем с октября 2018 года. В то же время периодически беспокойство на локальном рынке усиливают негативные новости геополитического характера. В частности, учебные маневры в Черном море в настоящее время явно не добавляют инвесторам аппетита к рублю», — рассуждает Кравченко.



«Доллар США сегодня вернулся к повышению <…>. Инвесторы в рубле очень сдержанны, но вряд ли на них производит впечатление затишье в нефти и решение Минфина увеличить объемы выкупа валюты. Доллар краткосрочно может колебаться в диапазоне 73,4—73,65 рубля. Евро также прибавляет в весе <…> и может двигаться в коридоре 87—88 рублей», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



Ася ШАЛИМОВА

