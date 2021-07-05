Страны соглашения ОПЕК+ будут придерживаться текущих уровней добычи нефти, пока не будет принято новое решение, передает ТАСС. В понедельник министры отменили встречу, на которой должны были обсудить уровни добычи нефти с августа этого года; новая дата пока не определена.

Как пояснил источник ТАСС, участвующий в переговорах, «пока нет соглашения, все [уровни добычи нефти] останутся теми же». По текущим договоренностям страны ОПЕК+ восстанавливают добычу нефти с мая до конца июля на 2,1 млн баррелей в сутки. То есть на конец июля они будут сокращать к уровню октября 2018 года 5,7 млн баррелей в сутки.

Союзники планировали продолжить восстановление добычи и с августа добавить на рынок еще 2 млн баррелей в сутки плавными темпами до конца этого года, но они не могут прийти к согласию по другому вопросу повестки — на каких условиях продлевать соглашение после апреля 2022 года, когда оно истекает.

В понедельник заседание конференции должно было начаться в 16:00 мск, но его начало откладывалось из-за неформальных телефонных консультаций между министрами. Наконец, через два с лишним часа после их начала, делегаты стали сообщать, что официальная встреча сегодня не состоится.

Секретариат ОПЕК позже в понедельник подтвердил отмену встречи министров ОПЕК+ 5 июля; новая дата будет объявлена дополнительно.

Это уже четвертый перенос встречи. Министры стран Венского соглашения должны были еще 30 июня — 1 июля договориться об уровнях добычи нефти с августа этого года. Но трения между Саудовской Аравией и ОАЭ затянули процесс.

Спор ближневосточных союзников носит принципиальный характер. Саудовская Аравия согласна на увеличение добычи нефти странами соглашения с августа до конца этого года на 2 млн баррелей в сутки. Однако лидер ОПЕК считает, что этот вопрос должен идти в увязке с продлением действия соглашения до конца 2022 года. Сделка, заключенная в апреле 2020 года, действует до апреля 2022-го.

ОАЭ поддерживают увеличение добычи нефти до конца этого года, так как рынок находится в дефиците, но просят рассматривать это отдельно от вопроса по продлению соглашения после апреля 2022 года.

В Абу-Даби не согласны на продление по текущим параметрам, где базовым уровнем отсечки, от которого считаются квоты, выступал октябрь 2018 года. Эмираты просят увеличить базовый уровень добычи для них с 3,2 млн баррелей в сутки до 3,8 млн баррелей в сутки. Там считают, что это наиболее адекватно отражает реальное состояние мощностей страны на тот момент. ОАЭ наиболее активно из всех стран вкладываются в расширение производственного потенциала по добыче нефти, треть из которого вынужденно простаивает.

В пятницу, 2 июля, когда поздно вечером переговоры зашли в тупик и было решено перенести их на понедельник, оставалась надежда на то, что в выходные министры смогут найти компромисс в неформальных консультациях. Однако вечером в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью сразу нескольким телеканалам сказал, что не видит причин для того, чтобы делать исключения из правил для ОАЭ. Он также пообещал, что если на встрече в понедельник сторонам договориться не удастся, то ни о каком росте добычи нефти в августе речи быть не может. По его мнению, и вопрос о восстановлении добычи в этом году, и вопрос продления соглашения должны рассматриваться только в увязке.



На фоне новостей о том, что министры стран ОПЕК+ отменили встречу, назначенную на 5 июля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на Лондонской бирже ICE превысила уровень в 77 долларов за баррель впервые с конца октября 2018-го. На 19:30 мск стоимость Brent составляла 77,08 за баррель, что на 1,19% выше уровня закрытия предыдущей сессии.