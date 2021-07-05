В Алтайском крае участники преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти участникам организованной преступной группы, говорится в релизе. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, а также в пособничестве в такой деятельности.

Следствием и судом установлено, что в 2014 году предприниматель в Барнауле разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из пяти человек, в которую также входили заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Барнаулу и оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Участники группы в период с 2014 по 2016 год совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также по переводу по поручению юридических лиц денежных средств по их банковским счетам с последующим обналичиванием. За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных денежных средств.

Оборот подпольных банкиров превысил 520 млн рублей, а доход преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги — 25 млн, следует из релиза СК РФ.

В отношении предпринимателя — организатора группы после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесен обвинительный приговор. Он получил два с половиной года условно с испытательным сроком три года, также с него взыскана в доход государства сумма преступного дохода.



Сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Они признаны виновными в пособничестве и получили три года и девять месяцев лишения свободы условно с лишением специальных званий подполковника и майора полиции. Остальные участники приговорены к четырем годам лишения свободы условно.

Ася ШАЛИМОВА