Рубль демонстрирует небольшое укрепление к доллару и евро на утренних торгах вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,3775 рубля, что на 8,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,1275 рубля (минус 3 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,3225—73,46 рубля за доллар и 87,0775—87,0725 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

