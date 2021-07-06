Группа «ВЭБ.РФ» в 2021—2024 годах вольет в экономику России 6,5 трлн рублей, из них 2,8 трлн рублей будут направлены на поддержку экспорта, 1,7 трлн рублей — на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн рублей получат малые и средние предприятия (МСП), 800 млрд рублей планируется инвестировать в инфраструктуру и городскую среду, 130 млрд рублей — в инновации, следует из презентации рабочей версии стратегии госкорпорации, с которой ознакомились «Ведомости» .

Отмечается, что деньги будут предоставлены в форме кредитов и гарантий — не только от головной структуры группы, но и от других институтов развития, перешедших под управление госкорпорации, в частности от группы РЭЦ, Корпорации МСП, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Фонда развития промышленности, Российского фонда развития информационных технологий.

Общая стоимость проектов, в которые вложится ВЭБ, с учетом частных инвестиций составит 17,6 трлн рублей, стратегические цели группы на этот период — увеличение минимум до 9% доли в общем объеме инвестиций в основной капитал, охват поддержкой 16% несырьевого неэнергетического экспорта, участие в строительстве инфраструктуры и благоустройстве в 50 городах, рост ежегодной выручки инновационных компаний, воспользовавшихся инструментами ВЭБа, до 250 млрд рублей и ряд других.

При этом, согласно документу, акцент госкорпорация будет делать на вложении в социально ориентированные и экологические проекты (так называемый сектор ESG), а представитель ВЭБ.РФ уточнил, что стратегия будет утверждена до конца лета, но по ходу ее реализации значения инвестиций могут меняться в зависимости от национальных целей.

По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, ведомство ожидает от консолидации институтов развития в ВЭБе снижения рисков для частного капитала и запуска нового инвестиционного цикла, а руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий отметил, что движение ВЭБа в сторону ESG должно быть очень актуально для участников рынка.