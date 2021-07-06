Российский бизнесмен Олег Дерипаска обжаловал решение американского суда, отклонившего иск об отмене введенных против него в 2018 году санкций.

В июне Федеральный окружной суд по округу Колумбия удовлетворил ходатайство Министерства финансов США, являвшегося ответчиком по иску бизнесмена, и закрыл дело, оставив за Дерипаской право обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

С иском в Федеральный суд округа Колумбии Дерипаска обратился в марте 2019 года. Ответчиками по иску были заявлены Минфин США и возглавляющий министерство Стивен Мнучин, OFAC и его начальник Андреа Гаки.

Предприниматель настаивает на аннулировании распоряжения о включении его в санкционные списки, рассмотрении действий американского ведомства на предмет предвзятости и нарушения ряда процессуальных норм, признании доказательной базы изобилующей ложными фактами и противоречивыми утверждениями.

«Американские законы очень четко определяют возможные причины введения санкций и не оставляют места для неправильного толкования. Утверждения, перечисленные в данных OFAC, должны были быть проверены на соответствие данным требованиям. Мы считаем, что ни одно из выдвинутых утверждений не соответствует закону, и это означает, что OFAC проигнорировало основной принцип американской правовой системы — презумпцию невиновности — и не имело никаких правовых оснований для подобного рода действий», — утверждал Дерипаска после первичного ознакомления с материалами OFAC.