Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации присужденных судом денежных сумм по гражданским делам, сообщается в официальной базе данных нижней палаты парламента.

«Поскольку индексация присужденных судом денежных сумм выступает в качестве механизма, который позволяет полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, законопроектом предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда (или если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде — с момента, когда такая выплата должна была быть произведена) на день его исполнения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Соответствующие изменения вносятся в ст. 208 ГПК РФ.

Индексация направлена на поддержание покупательской способности присужденной судом суммы, не является мерой гражданской или иной ответственности и применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить компенсацию, в задержке ее выплаты, следует из текста законопроекта.

Ранее Конституционный суд РФ предписал внести в действующее правовое регулирование изменения, позволяющие судам индексировать присужденные денежные суммы на основании заявлений взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда.