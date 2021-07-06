📰 Фермерам разрешат открывать магазины и реализовывать продукцию на своей земле — прямо в поле или в помещениях животноводческих хозяйств, пишут «Известия» . Такую инициативу Минсельхоза одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. После рассмотрения на заседании Кабмина проект будет внесен в Госдуму. Сейчас такая практика запрещена, что создает дополнительные препятствия для сбыта фермерских товаров и способствует повышению цен, считают эксперты. Инициативу Минсельхоза с большой долей вероятности поддержат в Госдуме, заявили «Известиям» депутаты разных фракций. По их словам, скорее всего, она будет рассмотрена нижней палатой уже в ближайшую сессию. Правда, сами производители не уверены, что покупатели смогут добраться до большинства их угодий, и называют идею лишь одним из шагов в нужном направлении.

📰 Всемирный банк по итогам опросов российского частного сектора представил промежуточные оценки влияния на бизнес пандемии и оказанной компаниям господдержки, пишет «Коммерсант» . Результаты исследования эксперты сравнили с данными по Италии и Греции, отметив ограниченный характер помощи российским компаниям в первые месяцы пандемии, но от оценки ее эффективности эксперты пока предостерегают. Хотя влияние пандемии на бизнес в трех странах оказалось сопоставимым, для российских компаний характерно меньшее падение продаж, которое, впрочем, сопровождалось более массовыми сокращениями штата и отсрочками платежей поставщикам. В целом же местным компаниям удалось гибко отреагировать на коронакризис.

📰 Рубль теряет позиции, несмотря на позитивный внешний фон на фондовых рынках и стабильно высокие цены на нефть, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, российская валюта отступает от недавних максимумов из-за давления сезонных мотивов, сильные новости и новые важные драйверы могут заставить рубль противостоять этим факторам, но не в этот раз. Как и российская валюта, доллар выглядит краткосрочно перекупленным. Однако более широкая картина указывает на значительный потенциал для его роста, который может реализовываться при четких сигналах от ФРС США о начале сворачивания программы количественного смягчения и приближении даты повышения ставок.

📰 Общий приток средств частных инвесторов в рыночные паевые фонды в июне превысил на символические 3% показатель мая, пишет «Коммерсант» . Однако средние ежедневные притоки сократились до минимальных значений с ноября прошлого года — 1,2 млрд рублей. Охлаждение пайщиков управляющие связывают с негативными результатами облигационных фондов. Вместе с тем благодаря жесткой монетарной политике ЦБ потенциальная доходность таких инструментов поднялась до 6,5—7% годовых, что может способствовать возвращению инвесторов.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО