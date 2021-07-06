Защита бывшего мажоритарного акционера Бинбанка Микаила Шишханова направила в Арбитражный суд Москвы расширенную позицию по иску ЦБ на 71 млрд рублей, ответчиками по которому сейчас являются сам Шишханов и еще четыре бывших топ-менеджера банка, пишет РБК. Позиция защиты основывается на том, что ЦБ подал иск по норме, которая начала действовать через восемь месяцев после санации Бинбанка и не имеет обратной силы. Сама санация банка объясняется экономическими причинами, а не виновными действиями его руководства, считают адвокаты Шишханова, подчеркивая, что единственным контролирующим лицом банка всегда был сам Шишханов, а не другие ответчики.

Иск ЦБ к Шишханову и Михаилу Гуцериеву (владел миноритарной долей в Бинбанке, но в 2017 году возглавлял его совет директоров) был подан в сентябре 2020 года — за несколько дней до истечения срока исковой давности. Первоначально сумма требований составляла 85 млрд рублей, но Гуцериев вышел из иска, заключив мировое соглашение с ЦБ и «Открытием» на 14 млрд рублей. После заключения мирового соглашения с Гуцериевым требования сократились до 71 млрд рублей. Этот иск один из четырех, поданных к Шишханову и бывшим топ-менеджерам Бинбанка. Общая сумма требований по ним составляет 700 млрд рублей.

Суд утвердил мировое соглашение банка «Открытие» и Михаила Гуцериева В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство в части требований к Гуцериеву.

С 2013 года в Бинбанке существовали две системы управления: традиционная, включавшая в себя обычные органы управления банка (правление, совет директоров), и специальная, в которой решения принимались единолично мажоритарным акционером, говорится в отзыве защиты Шишханова. Решения и сделки, относящиеся к традиционной системе, «Открытием» и ЦБ не оспариваются, сделки, инициированные Шишхановым, проходили все стандартные процедуры и проверки, но правление к таким «акционерным» сделкам отношения не имело, отметили юристы.

По их словам, ЦБ при выборе ответчиков определил контролирующих лиц банка по более общей норме, поэтому ответчиками и стали бывшие зампред правления Александр Лукин, член правления Константин Калагин, член совета директоров Кирилл Любенцев и член правления Петр Морсин. Всего в правление банка перед санацией входили 11 человек. Ставшая же основной для иска ст. 189.23 подразумевает специальный порядок ответственности менеджмента. В соответствии с ней единственным контролирующим лицом Бинбанка всегда был только Шишханов. Сами ответчики тоже не считают себя причастными к краху Бинбанка. Также заказанные юристами экспертизы Swiss Appraisal Russia & CIS и «Аверта Групп» показали, что Бинбанк был санирован из-за «экономического кризиса» и «нестабильного финансового состояния «дочернего» Рост Банка». Причинно-следственной связи между действиями ответчиков и санацией экспертизы не установили, пишут юристы Шишханова.

Второй абзац п. 5 ст. 189.23, на которую опирается ЦБ, вступил в силу с 8 июня 2018 года, в то время как план санации Бинбанка был утвержден в октябре 2017 года. Закон о внесении изменений не содержит указаний на обратную силу, обращают внимание юристы. Почти все крупные санации банков (за исключением Минбанка) произошли до вступления в силу этой нормы. В июне 2018 года в закон была введена формула расчета убытков, то есть законодатель просто помог судам рассчитать размер убытков, считает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров.