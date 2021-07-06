Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,23% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 891,7 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,59% и равнялся 1 674,38 пункта.

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Внешний фон с утра слабопозитивный: американские фьючерсы торгуются без особых изменений, но при этом продолжает дорожать нефть и металлы, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«При приближении Индекса Мосбиржи к отметке 4 000 спекулятивные лонги стоит фиксировать. Это не только психологически важный уровень, но и отметка чуть выше восходящего канала. Вряд ли индексу удастся порвать канал и закрепиться выше», — считает эксперт.

Из среднесрочных идей Антонов позитивно смотрит на «Газпром». Многие называют целью роста отметку 300 рублей, но, по его мнению, она не станет серьезным препятствием для подъема еще выше. В середине месяца у «Газпрома» будет дивидендная отсечка. Не исключено, что под нее бумагу погонят сильно вверх. Но рисков перехода через отсечку нет, эксперт ожидает быстрого закрытия дивидендного гэпа.

Екатерина САВЕЛЬЕВА