Количество кредитов по программе льготной ипотеки для одного заемщика необходимо ограничить, чтобы исключить использование этого инструмента в инвестиционных целях, заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин. По его словам, это облегчит доступ к программе граждан, действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Хотел бы обратить внимание на то, что сегодня отсутствуют ограничения на количество кредитов одному заемщику по программе льготной ипотеки. В результате этим инструментом зачастую пользуются в инвестиционных целях. Считаем правильным проработать введение ограничений на неоднократное участие в программе», — сказал он на заседании президиума Совета законодателей.

Сенатор также подчеркнул, что условия кредита должны определяться исходя из социально-экономической ситуации в каждом конкретном регионе. Кроме того, для повышения доступности жилья необходим баланс поддержки спроса и предложения.

«Ускорение роста цен на жилую недвижимость связано с удорожанием стройматериалов, дефицитом рабочей силы в условиях пандемии, с адаптацией к новым моделям проектного финансирования. Важно проработать меры стимулирования предложения, усилить ценовую конкуренцию. Решению этой ситуации может способствовать переход к дифференцированному проектному финансированию и поэтапному раскрытию эскроу-счетов в увязке со степенью готовности объектов», — добавил Яцкин.