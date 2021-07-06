Предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ рост розничных цен на продукты составляет 10% и более. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы РФ.

«Правительство РФ вправе применять регулирование цен на социально значимые продукты. Соответствующие механизмы предусмотрены постановлением правительства РФ от 15 июля 2010 года. Документом определен перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, а также утверждены правила их установления. Так, предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для стабилизации потребительских цен на социально значимые продукты применяются такие меры, как повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, субсидирование производителей, а также меры антимонопольного регулирования.

Ранее ФАС подготовила законопроект о повышении порога антимонопольного контроля для МСБ с 400 млн до 800 млн рублей. Поправки, повышающие порог действия антимонопольного законодательства, предполагается внести в «Закон о защите конкуренции» и «Закон о торговле».