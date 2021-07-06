СберБанк запустил новую льготную ипотечную программу на строительство жилого дома с минимальной ставкой 6%, сообщается в релизе финорганизации. Ставку субсидирует институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

По условиям программы, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования — 20 лет, первоначальный взнос — 20%. Срок действия программы — до 1 октября 2021 года.

Строительство дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендованных банком на имеющемся в собственности земельном участке. На данный момент таких организаций 65. Также программа распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, возводящиеся застройщиками за счет кредитных средств банка. По таким проектам минимальная доступная ставка составит 4,6% годовых с учетом дисконта в рамках комплексного предложения банка для застройщиков и покупателей домов и земельных участков.

При строительстве жилого дома с привлечением подрядчика из списка рекомендованных банком в качестве обеспечения оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство. Дополнительного обеспечения на период строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 6 млн рублей либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, находящихся на проектном финансировании.

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Анна КОМАРОВА