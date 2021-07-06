Экспобанк для поддержания темпов роста пополнил капитал первого уровня на 60 млн долларов за счет бессрочных субординированных облигаций. Номинал одной облигации составил 150 тыс. долларов. Ставка купона составила 7,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Мы предложили инвесторам оптимальное решение по доходности. Увеличивая капитал первого уровня, мы продолжаем органически расти и диверсифицировать бизнес-модель», — отмечает финансовый директор Экспобанка Андрей Шалимов.
Сбор заявок среди квалифицированных инвесторов проходил с 24 мая по 4 июня. Размещение субординированных облигаций серии 02ВК состоялось 8 июня по закрытой подписке. 30 июня ЦБ РФ согласовал включение выпуска в капитал первого уровня.
Организаторами выступили ИФК «Солид», BCS Global Markets и СКБ-Банк.