ЦБ установил официальные курсы валют с 7 июля.

Курс доллара снизился на 8,8 копейки, составив 73,266 рубля (73,354 рубля на 6 июля). Курс евро уменьшился на 2,38 копейки, до 87,0034 рубля (87,0272 рубля на 6 июля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 73,37 рубля (минус 9 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,9 рубля (минус 26 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,16 до 73,46 рубля за доллар и от 86,77 до 87,24 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА