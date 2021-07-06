Совет законодателей промониторит реализацию программ «Семейной ипотеки» и «Льготной ипотеки» в регионах, сообщила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, выступая на президиуме совета. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

«По поручению президента в нашей стране реализуются масштабные программы льготной ипотеки: расширена на семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, «Семейная ипотека», продлена «Льготная ипотека» при ставке до 7% и при сумме кредита до 3 млн рублей, особое внимание уделяется Дальнему Востоку, где с 2019 года реализуется «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2%», — напомнила Ирина Яровая.

По ее словам, в 2020 году около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выданы в рамках льготной ипотеки, из них 75% — по льготной ипотеке под 6,5%. Объем ввода жилья в многоквартирных домах снизился в 2020 году на 3,7% против роста на 0,5% годом ранее, в том числе из‑за действовавших во II квартале 2020 года ограничительных мер в связи с пандемией. На фоне существенного роста цен президент поручил ФАС России проверить, что происходит с ценами на рынке жилья, пояснила заместитель председателя Госдумы.

«Учитывая, что Совет законодателей — это площадка, на которой рассматриваются наиболее актуальные для граждан вопросы, вырабатываются рекомендации в адрес правительства РФ и решения по совершенствованию законодательства, предлагаю профильной комиссии Совета законодателей провести мониторинг по вопросам реализации программ «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» с учетом новых условий, определенных в новом постановлении правительства РФ от 30 июня 2021 года (№ 1060), по итогам которого мы проведем дополнительное обсуждение», — заключила Яровая.

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Анна КОМАРОВА