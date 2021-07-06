Минфин России 7 июля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.
Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 года в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
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