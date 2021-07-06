Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает использовать часть средств с эксроу-счетов для строительства жилья. Эту идею он высказал на заседании президиума совета законодателей Федерального собрания, передает ТАСС.

«У нас многие эскроу-счета переполняются деньгами, то есть денег достаточно уже для достройки того дома, под который привлекались эти средства, но поскольку дом еще не сдан, деньги на этот счет продолжают поступать. Строители эти деньги не могут использовать, пока официально сдачи дома не произойдет. Предложение такое: чтобы превышение средств, которое необходимо для достройки дома, раскассировать и использовать с целевым назначением уже на финансирование строительства другого дома», — сказал он.

Он отметил, что банковское сообщество поддержало эту идею.

В свою очередь заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова отметила, что ипотечные счета эскроу были введены для защиты граждан. «То, что поступления денежных средств на счета эскроу в ряде случаев даже превышают задолженность, которую застройщик имеет перед банками, — это хорошо», — подчеркнула она.

Российские банки открыли застройщикам кредитный лимит в общей сложности на 3,7 трлн рублей под строящееся жилье, задолженность застройщиков составила только 1,5 трлн, сообщила Полякова. «[1,5 триллиона рублей] — это то, что они взяли из этих 3,7 триллиона рублей. Им не нужны деньги сейчас, поэтому деньги со счетов эскроу пока не нужны», — пояснила представитель ЦБ.



В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что созданные государством гарантии ценны и «отказываться от них с такой легкостью было бы просто неразумно».