Основные фондовые торги в России завершились во вторник разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,04% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 884,3 пункта. Индекс РТС ушел вниз на 1,18% — к отметке 1 644,99.

В лидерах роста котировок оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (плюс 2,4%), обыкновенные акции «Газпрома» (плюс 1,55%), ГДР группы TCS (плюс 1,46%), бумаги «Роснефти» (плюс 1,32%), Polymetal (плюс 1,13%). Бумаги «ЛУКОЙЛа» и «Полюса» прибавили в цене по 0,18%, «Магнита» — 0,17%, МТС — 0,13%.

Наиболее заметно снизились котировки обыкновенных акций «АЛРОСы» (минус 2,96%), «ИнтерРАО» (минус 2,75%), ВТБ, ПИК (минус 2,46% в обоих случаях), «Системы» (минус 2,43%). Акции «Норникеля» подешевели на 1,6%, СберБанка — на 1,27%, бумаги Mail.ru — на 0,48%, Мосбиржи — на 0,31%, «Яндекса» — на 0,15%.



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«На мировых фондовых биржах во вторник оптимизм пошел на спад, что во многом можно объяснить локальной перекупленностью (особенно актуально для американских площадок и нефтяных цен). На этом фоне российским активам также недоставало стимулов для повышения. При пробое нефтяными котировками ближайших поддержек и ужесточении риторики ФРС в протоколах заседания негативный настрой может усилиться в середине недели. Неплохо в условиях продаж рисковых активов во вторник смотрелось золото, но и оно пока не смогло преодолеть важного краткосрочного сопротивления», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Ася ШАЛИМОВА

