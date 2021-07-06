Рубль ощутимо подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 74,41 рубля, что почти на 95 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,92 рубля (плюс 76 копеек).



В ходе сессии было проведено 52,9 тыс. сделок с долларом на 3 млрд долларов и 7,3 тыс. сделок с евро на 322 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,16—74,81 рубля за доллар и 86,77—88,42 рубля за евро.

Курс рубля резко снизился из-за провала нефти, объясняет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль с открытия устремился вверх вслед за нефтью, которая периодически обновляла трехлетние вершины. <…> На старте основной сессии рубль сдал позиции по отношению к доллару из-за его резкого роста на мировом рынке. <…> Вскоре российская валюта и по отношению к евро стала активно сдавать позиции, реагируя на быстрое снижение к нефти, стартовавшее в начале европейских торгов. <…> Таким образом, рубль активнее реагирует на снижение нефти, чем на ее рост. Подобное поведение российской валюты <…> обусловлено тем, что из-за вероятного сохранения относительно высоких темпов инфляции в России и необходимости дальнейшего фискального стимулирования, а также пониженной экспортной выручки из-за участия в сделке ОПЕК+, вероятно, экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти некоторое время будет повышаться. Сейчас показатель находится на трехлетнем максимуме, и на этом фоне рубль в лучшем случае справедливо оценен. Поэтому дальнейшее снижение нефти будет приводить к более активному ослаблению российской валюты», — комментирует аналитик.

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко констатирует, что «к вечеру на глобальных площадках наблюдалось заметное ухудшение аппетита инвесторов к риску, отразившееся и на российском валютном рынке». При этом, поскольку доходности ОФЗ демонстрировали стабильную динамику, «ослабление рубля могло быть вызвано не только глобальным уходом от риска, но и усилением покупок валюты крупными игроками на локальном рынке».

Ася ШАЛИМОВА